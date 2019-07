Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Gli allievi 2003 del Ventimiglia Calcio sono stati invitati a partecipare al 61° Torneo Internazionale della Carlin’s che si svolgerà al Comunale di Sanremo tra il 28 e il 31 agosto La manifestazione è da sempre una passerella importante sul calcio giovanile, quest’anno ci saranno – tra gli altri – Genoa, Parma, Monaco ed Empoli. I granata faranno parte della fase eliminatoria, riservata alle società dilettantistiche, assieme a Sanremese, Imperia, St. Jean Beaulieu, Savona e Skikda (Algeria). Le squadre sono state divise in due gironi da tre: il 28 agosto i granata incontreranno Savona e Skikda, la Sanremese se la vedrà con Imperia e i francesi del St. Jean.

