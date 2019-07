Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Infine ha stilato una graduatoria di merito dalla quale è emersa l’’alunna Gugole Flavia per l’eccellente livello di competenze generali conseguito.’

Una menzione speciale viene formulata per l’alunno Fornaro Federico che , grazie al suo impegno personale e al lavoro costante in famiglia ha conseguito livelli di competenza soddisfacenti.

L’Amministrazione Comunale di Vallebona annualmente assegna una borsa di studio ad un alunno residente in Vallebona, frequentante la scuola di primo grado e che si sia distinto nei risultati del percorso scolastico. La valutazione viene fatta da una commissione di insegnanti. L’iniziativa è una consuetudine che rispetta una vecchia delibera Consiliare che stabilisce di prelevare una cifra dai proventi dell’affitto di un immobile facente parte parte del patrimonio Comunale, e darla in premio all’alunno che durante l’anno scolastico si sia distinto nello studio e comportamento scolastico.

