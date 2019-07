“Quasi 3,7 chili di droga sequestrati, 4 denunce all’Autorità giudiziaria e 30 fra violazioni amministrative e illeciti accertati dalle Forze dell’ordine.

Sono i principali risultati ottenuti in Liguria grazie al progetto ‘Scuole Sicure’ 2018/2019.

In otto mesi, sul nostro territorio è stata potenziata l’attività di vigilanza, prevenzione e controllo contro gli spacciatori di sostanze stupefacenti in 45 istituti scolastici di Genova.

Complessivamente, sono stati effettuati più di 600 servizi con operazioni gestite da agenti di Polizia di Stato e Polizia locale, che hanno operato anche congiuntamente.

‘Scuole Sicure’ è il progetto contro lo spaccio e il consumo di droga fra i giovani, che si è potuto realizzare grazie ai 2,5 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Interno e che ha coinvolto 15 capoluoghi di provincia in tutta Italia.

Per il prossimo anno scolastico, l’operazione sarà allargata ad altri 100 Comuni con fondi per oltre 4 milioni di euro.

Come ha dichiarato anche il ministro Matteo Salvini, occorre tolleranza zero per gli spacciatori di droga. Ringrazio gli appartenenti alle Forze dell’ordine per l’impegno dimostrato e i risultati ottenuti nel capoluogo ligure”.

Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini