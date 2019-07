A Sanremo l’amministrazione ritocca la manovra varata per il bilancio 2019, attenuando i previsti aumenti per i buoni pasto nelle mense scolastiche e mettendo in vendita di Casa Serena a Poggio, istituto per anziani. Il prezzo è di 11-12 milioni di euro. L’obiettivo è reperire, con il ricavato, le risorse per investimenti urgenti per l’edilizia scolastica e l’adeguamento di rete fognaria e acquedotto, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

