Continuano gli Open Day della Sanremese. Il prossimo allenamento gratuito e a porte aperte sarà riservato alla categoria Allievi 2004 e si terrà martedì 6 agosto alle ore 18:30 presso il campo sportivo di Pian di Poma. La compagine 2004 sarà guidata per la prossima stagione dalla coppia Teti – Bregliano e proverà a ripetere i brillanti risultati della scorsa stagione quando chiuse al primo posto il girone A della regular season, imponendosi poi anche nei due tornei disputati a fine stagione.

