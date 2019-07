Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Monaldi ha già diretto in due circostanze la Sanremese, con Massese e Finale al Comunale, e in entrambe le circostanze si imposero gli avversari.

Sono state diffuse le designazioni per le gare del primo turno di TIM CUP in programma domenica 4 agosto. Ravenna-Sanremese, che si disputerà alle ore 17.30 allo stadio Benelli, sarà diretta da Marco Monaldi di Macerata, che sarà coadiuvato dagli assistenti Bonomo di Milano e Giorgi di Legnano. Il quarto uomo sarà Cudini di Fermo.

