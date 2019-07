Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La Sanremese Calcio, profondamente colpita, esprime le più sincere condoglianze per la scomparsa del giovane calciatore dell’Imperia, Rafael Baroni, e si unisce al dolore dei familiari, degli amici e di tutti quelli che gli hanno voluto bene.

