Tra i maggiori artefici di questa iniziativa all’insegna dell’amicizia e del divertimento anche Vincenzo Gullace, nipote di Gianni e grande bandiera dell’Airole FC: “Ringrazio di cuore gli amici del Bar Belvedere, le Autodemolizioni Papalia per cui mio zio ha lavorato tanti anni, il Parrucchiere Fabrizio e BetN1 che hanno dato un contributo davvero fondamentale per realizzare questa iniziativa che ci auguriamo di poter ripetere ogni anno”.

In memoria di Gianni si sono sfidate ben 14 squadre che per due giorni hanno dato grande spettacolo fino alla vittoria finale ottenuta dalla Parafarmacia Pharmateka davanti a Todaro Group e Team Prasco. Nomi illustri poi anche nei riconoscimenti personali che sono stati assegnati a Gabriele Perrino (miglior portiere), Cristian Bianco (capocannoniere) e Luca Musumarra (miglior giocatore del torneo).

Si è chiusa con un grande trionfo di pubblico e di partecipanti la ‘Notte dei Tori’ 2019 di calcio a 5 andata in scena lo scorso weekend presso il campo sportivo del Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia. Un’edizione, quella di quest’anno, caratterizzata dal profondo valore del ricordo essendo stata dedicata a Giovanni ‘Gianni’ Gullace prematuramente scomparso nel 2017 e rimasto nel cuore di tutti gli abitanti della città di confine e delle persone che lo hanno conosciuto.

