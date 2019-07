Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sul posto anche il sindaco Scullino che si trovava in zona per “ Sapori alla Marina”.

Ventimiglia. Una rissa tra stranieri, si pensa almeno 5, é scoppiata nel preserale alla Marina San Giuseppe. Un uomo sarebbe stato attinto da alcune coltellate. Sono intervenuti i Carabinieri. Il ferito è stato trasportato in ospedale.