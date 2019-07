La Sanremese ha raggiunto un accordo con il Catania Calcio per assicurarsi le prestazioni sportive, in prestito fino al termine della stagione, del terzino sinistro Ibrahim Escu.

Nato il 13 gennaio del 2001, originario del Gambia, Escu è un esterno basso mancino, con notevoli propensioni offensive. Cresciuto nell’ASD Katane Soccer, durante il Torneo delle Regioni del 2016 si è messo in mostra come uno degli attaccanti più interessanti tra le fila della Rappresentativa Giovanissimi siciliana. Durante un Torneo di Natale, giocato all’inizio di gennaio del 2017 a Torre del Grifo, al centro di allenamento del Catania, è stato ancora una volta uno dei migliori e la sua squadra, il Katane Soccer, anche grazie alle sue prodezze, è arrivata a contendere proprio ai rossoblù padroni di casa la vittoria finale della manifestazione. Ecco perché nell’estate del 2017 il club etneo ha deciso di acquistarlo. In rossoblù è cresciuto moltissimo ed ha cambiato ruolo, finendo per essere impiegato in difesa sull’out di sinistra, in una posizione più arretrata sì, ma sempre con licenza di offendere. Nel Catania si è ben disimpegnato sia nell’Under 17 che nella Berretti, arrivando ad essere convocato anche in prima squadra in occasione della gara di Coppa Italia contro il Catanzaro, vinta dai giallorossi per 2-1 e giocata allo stadio Massimino il 30 gennaio 2019.

Escu è giunto in tarda mattinata a Sanremo per la firma del contratto, e nel pomeriggio si è già allenato insieme al resto della squadra.

