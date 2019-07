Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Gli agenti della questura di Genova hanno arrestato un uomo di 51 anni, di origini ecuadoriane, e denunciato il figlio di 17 anni perché spacciavano nella loro casa al Lagaccio. La Polizia ha trovato 42 grammi di marijuana e materiale per confezionare le dosi. Padre e figlio hanno cercato di ostacolare la ricerca della droga colpendoli a calci e pugni e sono accusati anche di resistenza e lesioni aggravate.

