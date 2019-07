Per il Festival di Sanremo 2020 dalla Rai nuova fumata nera nella trattativa che il direttore di Raiuno Teresa De Santis sta portando avanti con il presentatore Amadeus. Sul tavolo ci sarebbero non solo la formula della 70ª edizione ma anche questioni sui compensi alle figure femminili destinate ad affiancarlo. Il sindaco Biancheri preme sulla Rai perché “Area Sanremo” è legato strettamente al regolamento del Festival. Il ritardo rallenta l’organizzazione del concorso e rende anche impossibile organizzare “Area Sanremo in tour”, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

