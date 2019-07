Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Lunedì 29 luglio primo allenamento della stagione 2019-20 presso il campo sportivo “Prof. Aicardi” di Pontedassio. Presente, oltre alla dirigenza neroazzurra, anche il vice sindaco Cristina Manera il quale ha espresso grande felicità riguardo la presenza della prima squadra sul proprio suolo comunale. Il tecnico Alessandro Lupo, in seguito alle foto di rito e alle interviste, ha poi avviato la seduta d’allenamento coadiuvato da Matteo Fiani.

