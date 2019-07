Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Nella classifica pubblicata oggi dall’Atp Fabio Fognini torna ad essere il tennista numero 9 al mondo, avendo scavalcato il russo Daniil Medvedev, ora decimo. Matteo Berrettini scende dal 20° al 23° posto, complice la mancata difesa del titolo a Gstaad per un infortunio alla caviglia destra.

