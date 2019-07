A Sanremo ben 6 km della dell’acquedotto del Roia 1 tra porto vecchio e Capo Verde sono stati disattivati, dopo continue rotture, e rimpiazzati da un bypass con il Roia bis, che parte da Ventimiglia, corre sul fondale marino ed a Capo Verde si congiunge al Roia 1. Il Roia bis sopporta in quel tratto tutto il peso della fornitura idrica: 26 milioni di metri cubi d’acqua all’anno pompati verso l’intera provincia. In un periodo di grande afflusso turistico la condotta è sottoposta a un grande stress. Se dovesse cedere anche il Roia bis, su cui è complesso intervenire, per il sistema idrico imperiese sarebbe il collasso, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

