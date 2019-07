Nel pomeriggio di sabato personale della Squadra Volante e della Sezione Investigativa del Commissariato di Sanremo ha arrestato un sanremese di anni cinquanta resosi autore di diversi episodi di maltrattamenti nei confronti dei propri genitori di 86 e 82 anni.

L’uomo, non curante che gli anziani genitori gli fornissero mezzi di sussistenza, li insultava e li percuoteva in diverse occasioni costringendoli a condurre una vita “d’inferno”.

Nonostante le lesioni, gli insulti e le vessazioni subite i due anziani non volevano denunciare il figlio violento per timore di reazioni incontrollate.

La situazione è degenerata quando la sera del 10 giugno scorso G.R. ha colpito la madre con calci, pugni e spinte, facendola cadere a terra e continuando a sferrarle dei colpi fino a cagionarle un trauma occipitale con ferita lacero contusa e ecchimosi a uno zigomo. Contemporaneamente colpiva ripetutamente anche l’anziano padre: entrambi sono stati refertati con lesioni guaribili rispettivamente in 10 e 8 giorni.

Nella circostanza è intervenuta la Polizia di Stato, allertata dall’altra figlia della coppia che vive a Milano e che era stata contattata dai genitori feriti e spaventati i quali le avevano riferito di essere stati nuovamente picchiati.

Gli agenti della Squadra Volante giunti sul posto hanno fornito le prime cure ai due anziani, cercando di tranquillizzarli in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Agli operatori i due ottantenni hanno raccontato che da molto tempo subivano le botte del figlio che spesso, sotto l’effetto dell’alcol, si era scagliato violentemente contro di loro per percuoterli senza motivo. I due genitori hanno evidenziato che in più occasioni avevano temuto per la loro incolumità e perfino per la loro stessa vita.

Dalle testimonianze ricevute sono emersi elementi indiziari chiari ed inequivocabili a carico del figlio, che hanno consentito al GIP di Imperia di emettere a suo carico la misura cautelare in carcere – per il maltrattamento perpetrato ai danni dei genitori aggravato dall’aver approfittato della minorata difesa consistente nell’avanzata età – eseguita lo scorso sabato dalla Polizia.

