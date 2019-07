A Sanremo l’informatica aiuta la Polizia Municipale nella notifica dei verbali per violazioni al Codice della strada. Per l’automobilista non esistono più scuse, contestazioni e ricorsi. Il sistema operativo Visual Polcity XP2 rende tracciabile con un click l’iter della multa. Su 37 mila violazioni riscontrate dai vigili, 20 mila imboccano la via della notifica postale. “Valuteremo se sia più conveniente affidare il “pacchetto” completo o tenere separate verbalizzazione e spedizione” spiega Claudio Frattarola, comandante della Polizia Municipale di Sanremo a Gianni Micaletto su “La Stampa”.

Correlati