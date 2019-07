Una giovane turista tedesca che viaggiava su una bici da corsa è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure in seguito ad un incidente verificatosi ieri pomeriggio nel tratto di Aurelia tra San Lorenzo al Mare e Imperia. La donna ha perso il controllo della bici, forse per un ostacolo trovato lungo la strada, e cadendo ha battuto la testa. Le condizioni della ciclista tedesca sono apparse gravi tanto che 118 e Croce Rossa hanno deciso di trasferirla al “Santa Corona”, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

