Serie A Banca d’Alba-Moscone Play-off – Seconda giornata

Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Torfit Langhe e Roero Canalese 9-11

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Araldica Pro Spigno 11-3

Riposa: Araldica Castagnole Lanze

La Torfit Langhe e Roero Canalese approfitta del turno di riposo dell’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto per agganciarla nuovamente in testa alla classifica dei play off della Serie A Banca d’Alba-Moscone.

La quadretta di Bruno Campagno espugna lo sferisterio di Cortemilia, battendo 9-11 la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia di Cristian Gatto.

Sorpasso dell’Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca sull’Araldica Pro Spigno: i campioni d’Italia guidati da Federico Raviola, a Cuneo, vincono 11-3 con la formazione alessandrina di Paolo Vacchetto e si piazzano al terzo posto.

La classifica: Araldica Castagnole Lanze e Torfit Langhe e Roero Canalese 14, Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 12, Araldica Pro Spigno 11, Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 9.

Terza giornata

Martedì 30 luglio ore 21

a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Araldica Castagnole Lanze

Mercoledì 31 luglio ore 21

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo

Riposa: Torfit Langhe e Roero Canalese

Serie A Banca d’Alba-Moscone Play-out – Seconda giornata

Olio Roi Imperiese-Robino Trattori Santo Stefano Belbo 11-4

Alusic Acqua S.Bernardo Merlese-Tealdo Scotta Alta Langa 11-3

Si accorcia la classifica dei play out della Serie A Banca d’Alba-Moscone.

Robino Trattori Santo Stefano Belbo e Tealdo Scotta Alta Langa, che occupano le prime due posizioni, tornano sconfitte rispettivamente da Dolcedo e Mondovì. La Olio Roi Imperiese di Enrico Parussa vince 11-4 con la quadretta santostefanese di Gilberto Torino, mentre la Alusic Acqua S.Bernardo Merlese di Davide Barroero s’impone 11-3 con la formazione di Davide Dutto.

La classifica: Robino Trattori Santo Stefano Belbo 9, Tealdo Scotta Alta Langa 8, Olio Roi Imperiese 7, Alusic Acqua S.Bernardo Merlese 4.

Serie B – Decima ritorno

Srt Progetti Ceva-Virtus Langhe 5-11

Taggese-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-0 forfait medico

Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese 8-11

Lunedì 29 luglio ore 21

a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Speb

a Monticello d’Alba: Osella Surrauto Monticellese-Vini Capetta Don Dagnino

Riposa: Benese

Pallapugno: la situazione in Serie C1, C2 e Femminile

Serie C1 – Ottava ritorno

Monastero Dronero-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11-4

Ultreia et Suseia-Torfit Langhe e Roero Canalese 8-11

Barbero Albese-Araldica Castagnole Lanze 11-3

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Sommariva Bormidese 11-8

Polisportiva Pieve di Teco-Bubbio 11-9

Nona e ultima di ritorno

Mercoledì 31 luglio ore 21

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo

a Ricca: Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca-Ultreia et Suseia

a Bubbio: Bubbio-Monastero Dronero

a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Barbero Albese

a Bormida: Sommariva Bormidese-Polisportiva Pieve di Teco

Serie C2 Girone A – Ottava ritorno

Castino-Araldica Castagnole Lanze 0-11

Castellettese-Valle Bormida 11-7

Gottasecca-Ricca 11-5

Lunedì 29 luglio ore 21

a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Neivese

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Virtus Langhe

Serie C2 Girone B – Ottava ritorno

Centro Incontri-Peveragno 5-11

Lunedì 29 luglio ore 18

a Taggia: Taggese-Tavole

Lunedì 29 luglio ore 21

a Caraglio: Caraglio-San Leonardo

a Ceva: Spec-San Biagio

Riposa: Don Dagnino

Femminile – Sesta ritorno

Canalese-Subalcuneo 9-5

Lunedì 29 luglio ore 21

a Diano Castello: Amici del Castello-Gymnasium Albese B

ad Alba: Gymnasium Albese A-San Leonardo

Riposa: Murialdo

Pallapugno: chiusa la prima fase dei pulcini con gli altri risultati di domenica 28 luglio dei campionati giovanili

Juniores Scudetto Girone Rosso – Seconda giornata

Imperiese-Cortemilia rinviata per campo impraticabile a lunedì 29 luglio, ore 20, a Dolcedo.

Juniores Scudetto Girone Blu – Seconda giornata

Don Dagnino-Polisportiva Pieve di Teco 6-9

Pulcini Girone A – Settima ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Gottasecca 3-7

Canalese-Monticellese 7-2

Spec-Bubbio 1-7

Riposa: Ricca

Classifica finale: Ricca 12, Bubbio e Canalese 7, Monticellese 6, Spec 5, Gottasecca 4, Araldica Castagnole Lanze 1. Bubbio seconda e Canalese terza per differenza giochi negli scontri diretti.

Ricca, Bubbio, Canalese e Monticellese accedono al Tabellone Scudetto; Spec, Gottasecca e Araldica Castagnole Lanze al Trofeo Fipap. Ricca qualificata alla finale di Coppa Italia.

Pulcini Girone B – Settima ritorno

Taggese-Pro Paschese A 0-7

Pro Paschese B-Centro Incontri 7-0

San Leonardo-Pieve di Teco 7-6

Riposa: San Biagio

Classifica finale: Pro Paschese A 12, Pro Paschese B 10, San Biagio e Centro Incontri 7, Taggese 3, San Leonardo 2, Pieve di Teco 1. San Biagio terza e Centro Incontri quarta per differenza giochi negli scontri diretti.

Pro Paschese A, Pro Paschese B, San Biagio e Centro Incontri accedono al Tabellone Scudetto; Taggese, San Leonardo e Pieve di Teco al Trofeo Fipap. Pro Paschese A qualificata alla finale di Coppa Italia.

Pulcini Scudetto – Quarti finale (date da definire)

Ricca-Centro Incontri

Pro Paschese B-Canalese

Bubbio-San Biagio

Pro Paschese A-Monticellese

Pulcini Trofeo Fipap – Quarti finale (date da definire)

Spec qualificata

San Leonardo-Araldica Castagnole Lanze

Gottasecca-Pieve di Teco

Taggese qualificata

Promozionali Girone D – Quarta giornata a Pieve di Teco

Gottasecca-Pro Spigno 5-0

Pieve di Teco-Tavole 5-4

Pro Spigno-Tavole 5-2

Gottasecca-Pieve di Teco 5-0

Pro Spigno-Pieve di Teco 5-1

Gottasecca-Tavole 5-0