Una donna di 57 anni, Rossella Gattorna, dipendente dell’azienda municipalizzata per il ciclo dei rifiuti a Genova, è morta mentre era in vacanza in un resort in Tunisia, durante una prova di kite surf. La donna era in vacanza con il marito Giuliano Obino e una coppia di amici in un villaggio turisticoa Mahdia. L’incidente sarebbe avvenuto durante una prova di kite surf trainato da un gommone in mare aperto.

Correlati