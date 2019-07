Mario Cerciello, una morte sul lavoro arrivata per combattere la delinquenza. Ancora una volta dobbiamo registrare una morte sul lavoro, questa volta è toccato ad un giovane che ha lasciato il suo paese Natale (Somma Vesuviana) per andare in servizio a Roma. Il Partito Democratico di Ventimiglia é vicino al giovane Carabiniere e agli uomini dell’Arma che ogni giorno sono in prima linea contro ogni tipo di reato.



Il Segretario del Circolo Pd di Ventimiglia

Roberto Vigneri