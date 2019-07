Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il rifiuto di andare a comprargli le sigarette gli ha fatto perdere la ragione e così un uomo di 55 anni ha ferito con un coltello il padre di 78 anni. L’episodio è avvenuto in Valbisagno. Il padre è stato colpito di striscio con una coltellata ad una gamba. Il figlio ha anche minacciato di morte una vicina di casa intervenuta poco dopo. L’anziano è stato trasportato al Galliera con una ferita lacero contusa. Il 55enne è stato arrestato per lesioni aggravate e minacce.

