La seconda edizione di Educamp Coni Sanremo 2019 va in archivio. Sabato 20 luglio si è svolta l’ultima festa di commiato e di arrivederci al 2020 all’interno del polo sportivo di Valle Armea, nell’ampio ed accogliente spazio ricavato sul plateatico del Mercato dei Fiori.

Davanti a tanti genitori e parenti, gli oltre 60 partecipanti di età compresa tra 5 e 14 anni, hanno offerto un’esibizione del lavoro svolto nel corso della settimana, al termine della quale si è svolta la premiazione di tutti gli iscritti.

Sono stati presentati anche gli educatori Coni che hanno sostenuto la responsabilità dei gruppi di partecipanti, suddivisi per fasce di età. Si tratta di tutti tecnici federali laureati in scienze motorie, Giampiero Gianno, Silvia Gaziello, Marika Poletti, Federica Sibilla, Daniela Breggion, Vincenzo Zumbo e Daniele Fagiolino. La coordinatrice del progetto è stata la Prof. Angelica Stella.

A rappresentare il Comune di Sanremo era presente l’assessore allo Sport Alessandro Sindoni, spalleggiato dall’assessore all’Ambiente Lucia Artusi, mentre a testimoniare la presenza del Coni è toccato a Carlo Borella in veste di Fiduciario locale.

Oltre allo sport, gli iscritti hanno ascoltato con grande attenzione le parole e i consigli delle dottoresse dell’Asl n.1 (prevenzione infortuni, igiene, emozioni …), della fisioterapista Giorgia Delle Monache (ginnastica posturale), del Console del Mare Gianni Manuguerra e del Comandante della Capitaneria di Porto il Tenente di Vascello Giorgio Coppola su educazione ambientale e salvaguardia dell’ecosistema marino, argomento che ha interessato particolarmente i partecipanti a cui è stato presentato anche la campagna #plasticfreeGC della Guardia Costiera.

“Sono state due settimane intense – dicono gli organizzatori – che ci hanno regalato grosse soddisfazioni, la prima delle quali riguarda proprio la felicità e l’applicazione degli iscritti in tutti i momenti condivisi insieme. Grazie anche ai genitori che ci hanno affidato i loro figli e che hanno promosso il nostro lavoro partecipando così numerosi alla festa finale. E un grazie ovviamente va al Comune di Sanremo che ci ha supportato in tutto e per tutto”.

Sindoni ha sottolineato l’importanza della pratica sportiva quale collettore di educazione e rispetto nei confronti del prossimo, ha ringraziato le famiglie che hanno accettato la proposta e le due società sportive che si sono prese l’impegno di organizzare l’Educamp: Ginnastica Riviera dei Fiori e Nuova Lega Pallavolo Sanremo. I responsabili delle due società a loro volta hanno speso parole di ringraziamento nei confronti delle altre società che hanno partecipato all’evento, mettendo a disposizione i loro tecnici e loro competenze sportive. Si tratta di Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, Sanremo Rugby, Byakko Tai Sanremo, Lega Navale Sanremo, Olimpia Basket, Atletica Sanremo, Sanremo Baseball Club, Tennis Tavolo Regina, Polisportiva Integrabili, Softball School e Canottieri Sanremo.

Tutti i i momenti di applicazione alle diverse discipline sportive si sono svolti sia in Valle Armea, che nella zona portuale e nell’altro polo sportivo a Pian di Poma. Importante il supporto e la disponibilità data da alcuni sponsor , tra cui Quick Caffè e L’Ipermercato Conad di Arma di Taggia.