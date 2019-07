Un ex pugile di 26 anni è stato arrestato dalla Polizia locale per “maltrattamenti in famiglia in presenza di minori”. A Genova Marassi. una ragazza di 22 anni si è affacciata al balcone chiedendo aiuto, mentre teneva in braccio il figlio di 2 anni e perdeva sangue dal naso. Alla Polizia lui ha detto che era caduta sbattendo contro la sponda del letto. In ospedale, dove le è stata riscontrata la frattura del setto nasale, la ragazza ha denunciato il marito. Per le botte era già finita in ospedale nel 2015.

