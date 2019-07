Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La squadra sarà a disposizione del tecnico Andrea Caverzan per la prima sgambata sul campo in vista delle amichevoli e dei successivi impegni di Coppa Italia.

Lunedì alle 20 al campo “Ozenda” è in programma il raduno della prima squadra . Giocatori, staff tecnico e dirigenziale si danno appuntamento per il primo appuntamento ufficiale dell’annata.

Prende il via la stagione 2019/2020 dell’Ospedaletti, la prima storica in Eccellenza.

