Solo una settimana fa il sodalizio imperiese ha festeggiato la vittoria a cronometro di Silvio Parodi a Villanova di Mondovì ed eccolo nuovamente a brindare per il primo posto del podio nella gara svoltasi domenica 21 luglio ad Andora organizzata dalla Sport Promotion e denominata 2° Trofeo Rodman Bikes – Bike Rally Valmerula e Montarosio valida quale 4.a Prova del Trofeo dello Scalatore Acsi.

Si è trattato di una gara a cronometro in salita tipo Rally con la quale Denis Moraldo, già vincitore assoluto il 12 maggio nella cicloscalata di Vendone, ha regalato alla società la sua seconda vittoria stagionale.

Con il primo posto del 4 marzo di Piergianni Sciandra a Pancalieri sono quindi quattro le vittorie assolute che il Pedale Imperiese conta fino ad oggi per merito dei propri amatori.

Ma la stagione sportiva non finisce qui e, come si suol dire… la speranza è sempre l’ultima a morire.

Grande orgoglio per tutti e per gli sponsor, Centro Edile Imperiese, Nordiconad ed Autocarrozzeria Perano di Emilio Mastrogiacomo.

