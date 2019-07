Un gesto semplice ma estremamente significativo quello accaduto questa mattina presso il Comando Compagnia dei Carabinieri di Ventimiglia: una signora, visibilmente emozionata, si è presentata intorno alle 9 al corpo di guardia di Via Chiappori e ha consegnato ai militari in servizio una rosa bianca con un biglietto scritto a mano “vi sono vicina nel dolore, Gabriella”; il tempo di un saluto e subito via a voler quasi rimanere nell’anonimato.

Il riferimento chiaramente è ai fatti occorsi a Roma alle prime ore di ieri, venerdì 26 luglio, che hanno portato alla morte del Vice Brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega per mano di un giovane americano.

Non una scelta casuale quella della rosa bianca, simbolo di amore indissolubile e di stima profonda, sentimenti che evidentemente per la Signora Gabriella – a cui vanno i ringraziamenti di tutto il Comando Compagnia e dell’Arma intera – sono strettamente connessi all’immagine che ha dell’Arma dei Carabinieri.

Il gesto non ha mancato di lasciare un po’ di positiva commozione tra i militari presenti e tra quelli che da questa mattina notano la rosa all’ingresso della caserma; la vicinanza dei cittadini rappresenta, infatti, ciò che più di ogni altra cosa alimenta per i Carabinieri la determinazione e la volontà di garantire il doveroso impegno per la sicurezza delle comunità e delle persone, motivo fondante della loro essenza.

