Torna oggi, sabato 27 luglio alle ore 20, ai Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia in frazione La Mortola Inferiore, puntuale e attesissima, la “Milonga al chiar di luna” serata dedicata al mondo del Tango, inserita come ogni anno nel variegato calendario di “HanburycheSPETTACOLO!”19 – teatro in movimento e concerti d’estate: Festival di arti varie, organizzato dall’Associazione Culturale “LIBER theatrum” giunto quest’anno alla sua sesta edizione.

Un appuntamento attesissimo da semplici appassionati, amanti e dai tantissimi tangueros che, come ogni anno, arriveranno sia dalla vicina Francia che dal Piemonte fino alla Toscana, per partecipare a un evento esclusivo dedicate all’appassionato ballo argentino, per trascorrere una fantastica serata in un luogo incantevole, organizzata in collaborazione con “El Gato Tanguero”

Si comincerà alle ore 20.00 con un brindisi di benvenuto curato dall’Associazione Italiana Sommeliers delegazione di Imperia, per proseguire all’imbrunire alle ore 20.30 con il concerto musicale nel suggestivo piazzale della Villa – con il gruppo dei “Detalles de Tango” – formato da Claudio De Romualdo al bandoneon, Leonardo Ferretti al pianoforte, Olesya Rusina al violino e Davide Ravasio quale cantor envitado. A seguire la seconda parte della serata con la Milonga vera e propria dedicata ai milongueros (ballerini di tango argentin, milonga e vals) che come sempre si svilupperà sulla bellissima terrazza di Villa Hanbury, permettendo a chi lo desidera di danzare sotto le stelle. Un’occasione unica e irripetibile anche per coloro che, non conoscendo il tango argentino, potranno avvicinarsi a questo mondo e lasciarsi sedurre dall’idea di diventare anch’essi dei futuri milongueros.

Il gruppo “Detalles de Tango” con Davide Ravasio cantor envitado nasce dalla collaborazione tra Claudio Di Romualdo e Leonardo Ferretti nell’Orquesta de Querusa. Affascinati dalle sonorita’ e dalla ritmica delle grandi orchestre tipiche di tango degli anni 40 e 50 e intenzionati a soddisfare le esigenze dei ballerini e degli organizzatori di milonghe, decidono di inserire il suono del violino e avere così la struttura minima ed essenziale di queste grandi formazioni.

Grazie agli impegni di Leonardo nella musica classica e lirica con esponenti di primo piano di questo genere, hanno la fortuna di incontrare la violinista Olesya Rusina, solista di elevata classe esecutiva, che si dimostra entusiasta di affrontare il repertorio tanguero;. Da tutto ciò ecco nascere il Trio Detalles de Tango.

La struttura ritmica viene completata, nella formazione Cuarteto, dall’inserimento del contrabasso, nelle mani di Alessandro Paolini, anch’egli musicista dalla eccelsa formazione classica, che ha già affrontato il genere tanguero collaborando fruttuosamente con l’ensemble Hyperion.

A seconda delle circostanze si puo’ arrivare alla formazione di Quinteto con l’invito esteso al Cantor Davide Ravasio, forte della ricerca vocale appassionata e dell’esperienza maturata nel precedente progetto De Querusa.

Comincia cosi’ l’esperienza concertistica con il Trio in cui il repertorio da ascolto trova una sua esecuzione efficace e le prime serate di milonga specialmente nella formazione cuarteto, dove la spinta del contrabasso è molto gradita dai ballerini e completa la struttura armonica originale dei brani.

Dopo il grande successo di pubblico per l’esordio con lo spettacolo di teatro “A cuore aperto” e la apprezzatissima novità delle affollate serate dedicate al cinema all’aperto, ancora un grande appuntamento quindi con “HanburycheSPETTACOLO!”19 che anche quest’anno gode del patrocinio e contributo della Città di Ventimiglia, di Regione Liguria e inRiviera, oltre al sostegno da parte di COOP Liguria e Fogliarini Arredamenti. Il tutto con il supporto dei Giardini Hanbury e dell’Università di Genova, oltre che di Radio Nizza, blog di informazione turistica e non solo per gli Italiani residenti nella vicina Costa Azzurra.

Informazioni biglietteria tel. 0184 229507 – email: info@cooperativa-omnia.com – INFO: 3381025642 – 3386273449

Ingresso Concerto, brindisi e Milonga: € 15,00