A Sanremo per lo spostamento degli studenti della Pascoli sul medio periodo è previsto l’allestimento di un polo scolastico al Mercato dei fiori di valle Armea. Entro la fine del 2019 saranno create 10 aule per 250 ragazzi dell’istituto Tecnico-turistico e di quello Socio-sanitario. Alcuni saloni saranno adeguati alle esigenze didattiche, con la creazione di paratie in cartongesso, sistemazione degli impianti idraulici, messa a norma antincendio. Villa Zirio dovrebbe diventare la sede delle medie. Le aule necessarie sono 13, ma a Villa Zirio se ne possono realizzare 10, quindi anche potrebbero essere usati alcuni prefabbricati, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

Correlati