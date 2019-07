L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposto dal Comando Compagnia Carabinieri di Sanremo durante il periodo estivo continua attraverso l’impiego di una squadra della Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana, composta da militari addestrati ed equipaggiati per le emergenze di carattere operativo, già impiegate con successo anche il mese scorso. Nella notte, i militari hanno tratto in arresto in flagranza un 24 marocchino, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine poiché responsabile del reato di spaccio di stupefacenti. Il pusher è stato notato in Via Martiri della Libertà mentre cedeva dello stupefacente ad un giovane che, accortosi della pattuglia, si è dato alla fuga a piedi liberandosi della droga (una dose di cocaina) poi recuperati dai Carabinieri. Anche il pusher ha tentato la fuga ma è stato raggiunto dai militari e tratto in arresto dopo una breve colluttazione. Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 170 euro in banconote di piccolo taglio, sequestrate poiché ritenute provento dell’attività illecita di spaccio. L’arrestato, dopo una notte in camera di sicurezza è stato giudicato con rito direttissimo e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Correlati