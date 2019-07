Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

E’ doloso l’incendio divampato a Gozo, sul crinale verso Coldirodi, sulle alture di Sanremo. Fiamme che hanno distrutto ettari di bosco e macchia mediterranea e che hanno portato ad evacuazioni precauzionali di alcune case. Tre gli inneschi finiti al centro di un’indagine dei Carabinieri Forestali. Le immagini di alcune telecamere potrebbero aver immortalato il passaggio di auto sospette. Ma si cercano anche testimoni che abbiano notato anomalie, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

