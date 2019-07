Nella prima uscita amichevole della stagione la Sanremese supera al Comunale il GFC Ajaccio per 2-1. I rossoblù corsi, che venerdì prossimo esordiranno in campionato, nonostante una migliore condizione fisica e un maggior tasso tecnico, sono stati sconfitti grazie ad una prova attenta e gagliarda da parte dell’undici biancoazzurro. Buone le indicazioni per Nicola Ascoli in vista del match di TIM Cup in programma domenica 4 agosto a Ravenna.

La gara è stata vivace e ricca di spunti fin dall’inizio. La Sanremese non ha risentito più di tanto dei carichi di lavoro degli ultimi giorni e per larghi tratti del primo tempo si è fatta preferire ai più titolati avversari. Le reti sono state messe a segno al 10′ del primo tempo da Lo Bosco, bravo a sfruttare un assist dalla destra di Scalzi, e da Colombi al 6′ della ripresa, con l’ex attaccante di Rezzato e Albinoleffe abile ad entrare in area, su taglio intelligente di Bregliano, e lesto a dribblare anche il portiere ospite Balijon, prima di depositare la palla nella porta sguarnita. Tra le due marcature dei matuziani, il pareggio dei corsi è arrivato al 20′ della prima frazione con Dabasse. L’attaccante rossoblù, sfruttando una pregevole azione personale sulla sinistra di Beusnard, a tu per tu con Caruso, non ha avuto difficoltà ad appoggiare in rete. La Sanremese ha arretrato il proprio baricentro soltanto nel finale, ma non ha corso eccessivi pericoli. Anzi, al 20′ della ripresa, il neo entrato Vitiello ha avuto anche la palla del 3-1, ma non è stato implacabile come spesso gli capita in altre circostanze, e l’estremo difensore ospite Balijon è riuscito a chiudergli lo specchio in maniera tempestiva.

Questo pomeriggio, 27 luglio, la Sanremese riprenderà gli allenamenti alle ore 17 al Comunale. La settimana prevede doppie sedute fino a venerdì. Sabato 3 agosto si parte per la Romagna, destinazione Ravenna. Nella valigia i biancoazzurri metteranno la voglia di ben figurare e anche la consapevolezza di un gruppo che si sta plasmando giorno dopo giorno, e che sta nascendo sotto i migliori auspici.

IL TABELLINO:

SANREMESE-GFC AJACCIO 2-1

Reti: 10′ pt Lo Bosco (S), 20′ pt Dabasse (A), 51’Colombi (S)

Sanremese: Caruso (dal 30′ st Morelli), Pici (dal 1′ st Bellanca), Gagliardini, Manes, Bregliano, Taddei, Demontis, Spinosa, Scalzi (dal 26′ st Costantino), Colombi (dal 43′ st Martini), Lo Bosco (dal 13′ st Vitiello). A disposizione: Brizio, Rizzo, Cortese, Scarella, Borromeini, Buccino. Allenatore: Nicola Ascoli

GFC Ajaccio: Balijon, Pineau, Guidi, Diabate, Pierazzi, N’Doye, Piechocki (dal 1′ st Pandor), Dabasse (dal 23′ st Pelican), Lippini, Usman (dal 16′ st Finidori), Beusnard. A disposizione: Bartoletti, Fogacci, Kyei. Allenatore:Francois Ciccolini