Serie A Banca d’Alba-Moscone Play-off – Seconda giornata

Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Torfit Langhe e Roero Canalese 9-11

Serie A Banca d’Alba-Moscone Play-out – Seconda giornata

Olio Roi Imperiese-Robino Trattori Santo Stefano Belbo 11-4

Serie B – Decima ritorno

Taggese-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-0 forfait medico

Pallapugno: i risultati di venerdì 26 luglio di Serie C1 e C2

Serie C1 – Ottava ritorno

Barbero Albese-Araldica Castagnole Lanze 11-3

Serie C2 Girone B – Ottava ritorno

Centro Incontri-Peveragno 5-11

Pallapugno: chiusa la prima fase degli esordienti con i risultati di venerdì 26 luglio dei campionati giovanili

Juniores Scudetto Girone Blu – Seconda giornata

Ricca-Neivese A 9-6

Esordienti Girone A – Settima ritorno

Murialdo A-Peveragno A 7-3

Pro Paschese-Murialdo B 7-0

Don Dagnino-Merlese 7-2

Spec-Subalcuneo A 0-7

Classifica finale: Pro Paschese 14, Murialdo A 11, Peveragno A e Merlese 8, Don Dagnino 7, Subalcuneo A 6, Murialdo B 2, Spec 0.

Peveragno A terza e Merlese quarta per vittorie negli scontri diretti

Esordienti Girone B – Settima ritorno

Cortemilia A-Albese 7-2

Araldica Castagnole Lanze-Cortemilia B 7-2

Neivese-Canalese 0-7

Castellettese-Pro Spigno 2-7

Classifica finale: Araldica Castagnole Lanze 14, Pro Spigno e Canalese 11, Castellettese 8, Cortemilia B 5, Cortemilia A 4, Albese 2, Neivese -1.

Cortemilia B e Neivese un punto di penalizzazione

Pro Spigno seconda e Canalese terza per differenza giochi negli scontri diretti

Esordienti Girone C – Settima ritorno

Peveragno C-Speb 0-7

Subalcuneo B-Peveragno B 7-3

Benese-Virtus Langhe 7-2

Caraglio-Monastero Dronero 7-3

Classifica finale: Speb 14, Benese e Caraglio 10, Monastero Dronero 9, Subalcuneo B, Virtus Langhe e Peveragno C 4, Peveragno B 1.

Benese seconda e Caraglio terzo per differenza giochi negli scontri diretti

Subalcuneo B quinta, Virtus Langhe sesta, Peveragno C settimo per classifica avulsa

Accedono al tabellone finale per lo SCUDETTO: Pro Paschese, Murialdo A, Araldica Castagnole Lanze, Pro Spigno, Canalese, Speb, Benese e Caraglio.

Accedono al tabellone finale per il TROFEO FIPAP: Peveragno A, Merlese, Don Dagnino, Subalcuneo A, Castellettese, Cortemilia B, Monastero Dronero e Subalcuneo B

Esordienti Tabellone Scudetto – Quarti finale (date da definire)

Murialdo A-Araldica Castagnole Lanze

Canalese-Speb

Benese-Pro Spigno

Caraglio-Pro Paschese

Esordienti Trofeo Fipap – Quarti finale (date da definire)

Peveragno A-Subalcuneo A

Merlese-Subalcuneo B

Castellettese-Don Dagnino

Monastero Dronero-Cortemilia B