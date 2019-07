La cooperativa Caribù che gestiva i centri di accoglienza per migranti di Pian della Castagna, a Sanremo, e di via Roma, a Vallecrosia, al centro dell’inchiesta della Finanza, era finita nel mirino della Prefettura di Imperia a maggio tanto che la Prefettura aveva bloccato il pagamento della somma prevista per ogni migrante presente nella struttura (30 euro al giorno per ospite). Lo stop era scattato dopo un’ispezione nei due Cas. La Prefettura aveva rilevato quelle incongruenze individuate analizzando le rendicontazioni, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

