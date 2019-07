Mancano solamente due giorni al primo appuntamento stagione 2019-20 della ASD Imperia. Lunedì 29 luglio alle ore 17, al campo sportivo “Prof. Aicardi” di Pontedassio, primo allenamento che apre la preparazione atletica dei nero azzurri in vista del primo impegno fissato per il 25 agosto quando l’Imperia sarà chiamata in trasferta al campo sportivo “Comunale”, nella sfida contro Ospedaletti, prima partita della coppa Italia Eccellenza.

Alessandro Lupo, ha diramato le seguenti convocazioni:

Portieri: Trucco, Meda, Cacciò, Comiotto

Difensori: Ambrosini, Virga, Fazio, Pallini, Guarco, Correale, Di Cianni, Pinna

Centrocampisti: Martelli, Giglio, Sancinito, Salmaso, Manitto, Risso, Tahiri, Pellegrino, Delice

Attaccanti: Capra, Minasso, Sassari, Nastasi, Aicardi, Carletti