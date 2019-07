Come Giovani Democratici della provincia di Imperia abbiamo deciso di firmare questa petizione lanciata dal centro culturale ‘Peppino e Felicia Impastato’ di Sanremo perché vogliamo esprimere solidarietà e vicinanza a Grazia Pradella, da anni impegnata in importanti inchieste sul nostro territorio che purtroppo – come segnala la più recente relazione semestrale della direzione investigativa antimafia – è da anni osservata speciale per la presenza di proiezioni di cosche della criminalità organizzata.

Ho avuto il piacere di conoscere la dottoressa Pradella qualche anno fa, voglio rivolgerle anche a titolo personale la mia vicinanza e gratitudine per l’impegno profuso nel diffondere i valori della legalità nella nostra provincia, soprattutto negli istituti scolastici.



Matteo Longo – Segretario provinciale Giovani Democratici