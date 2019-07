Al termine di una lunga notte di lavoro per decine di persone sull’incendio divampato ieri sera nei pressi di Gozo, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri spiega: “Con l’arrivo degli elicotteri stamattina si è andati rapidamente verso lo spegnimento, al termine del quale possono partire le operazioni di bonifica. Voglio fare un grande ringraziamento a tutte le persone che con la consueta grande professionalità hanno operato per contenere l’incendio, evitando potesse che diventare un pericolo per le persone durante la notte: Vigili del Fuoco, Protezione civile della nostra sezione San Bartolomeo, a cui si sono poi aggiunti reparti di città limitrofe, volontari, Rangers, Forestale e Polizia Municipale”

Il Sindaco ha poi aggiunto: “I Carabinieri hanno aperto un’indagine per accertare le cause dell’incendio”.

