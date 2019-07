Dopo il successo tributato a Maurizio Battista, il Roof Garden del Casinò di Sanremo si prepara ad uno degli eventi clou dell’estate sanremese: l’esibizione di Raf Tozzi domani sabato 27 luglio, un momento di grande musica, a cui si può partecipare solo su invito, dedicato alla migliore clientela del Casinò.

La proposta estiva d’intrattenimento Vip del Casinò – sei date per sette personaggi -riafferma ancora una volta la sua capacità di attrazione con un programma a forte valenza turistica, che sostiene l’offerta di intrattenimento cittadino.

Raf Tozzi

Insieme hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana, due grandi artisti con due repertori immensi e straordinari, due cantanti italiani che con le loro canzoni hanno fatto ballare tutto il mondo, ma soprattutto due amici: RAF e UMBERTO TOZZI sono tornati a cantare insieme. I loro fans li possono seguire nell’ imperdibile tour che li vedrà per la prima volta insieme e che farà cantare e ballare il pubblico dei palasport, delle principali città italiane, sulle note dei successi che hanno conquistato intere generazioni, in Italia e all’estero.

Quando Raf e Umberto Tozzi, amici da una vita, si sono ritrovati sul magico palco dell’Arena di Verona in occasione del concerto-evento di Tozzi “40 Anni Che Ti Amo”, in entrambi si è acceso l’entusiasmo di tornare a collaborare, di cantare insieme, di condividere lo stesso palco.

“Come una danza, nella notte, lentamente crescerà…”: “COME UNA DANZA”, è stata scritta e prodotta da Raf, pensata per essere arricchita e valorizzata dalla collaborazione a due voci con Tozzi.

Il brano è accompagnato da un video diretto da Gaetano Morbioli, in cui, i due artisti camminano contro corrente, attorniati da una folla di persone che, in un primo momento, si dirige nella direzione opposta alla loro. È un contrastare le avversità del quotidiano, cercando e trovando una direzione e una positività anche quando non sembra essere presente.

Il tour, ripercorre i grandi successi dei due artisti seguendo la traccia artistico musicale del nuovo disco “RAF TOZZI” pubblicato da Sugar, con distribuzione Artist First, nei digital store e nei negozi tradizionali. Il nuovo doppio disco raccoglie ricordi ed emozioni travolgenti attraverso i più grandi successi dei due artisti.

Il calendario eventi continua ad agosto con musica dal vivo ogni sera e tre show. Il 10 agosto sarà Daniele Amoroso con la sua band ad aprire i festeggiamenti di Mezza estate. Il 14 agosto torna a grande richiesta Arisa, che renderà indimenticabile la notte più magica dell’estate. Il 17 agosto si potrà ascoltare l’energia musicale che sprigionerà Boombox Electro Live show. Il 28 settembre si rinnova l’appuntamento con il concerto per salutare l’estate, con la splendida voce di Paola Turci, che dedicherà al pubblico del Casinò le canzoni più intense del suo ultimo album “Viva da morire”.

Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + show (ore 20.30) €110,00 o bicchierata + show € 40,00. (ore 22.00) Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266.