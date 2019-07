Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Questi i concerti in programma: Venerdì 26 Luglio Gloria Cianchetta (piano), premiata Rovere d’Oro 2018

Oggi il programma del Concorso prevede le ultime eliminatorie, in vista della serata finale (live) di domani. Sul Sagrato, questa sera, andrà in scena la pianista Gloria Cianchetta, premiata al Rovere d’Oro 2018.

Sino a sabato 27 luglio, durante il giorno le prove eliminatorie, alla sera concerti sul Sagrato. Cresce l’attesa per la serata della finale, con i concorrenti che si esibiranno dal vivo