L’Ospedaletti arricchisce lo staff della prima squadra in vista della preparazione ai primi impegni ufficiali della stagione 2019/2020.

Insieme al neo mister Andrea Caverzan, arrivano alla corte orange anche il preparatore dei portieri Giuseppe Messina e il preparatore atletico Andrea Caffara. Confermato il team manager Daniele Saba.

Lo staff si ritroverà per la prima volta questa sera alle 19 al campo “Ozenda” di Ospedaletti, mentre il primo raduno ufficiale della prima squadra è in programma lunedì alle 20.

