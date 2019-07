A 80 anni si è calato da un muro con una corda, ma ha perso la presa è caduto ed morto. A Giusvalla, in provincia di Savona, Matteo Bonifacino è spirato dopo essersi calato da un muro di contenimento della statale. A trovare il corpo e a chiamare i soccorritori è stata la moglie che ha poi raccontato come il marito fosse uscito per effettuare un lavoretto, e per raggiungere il ruscello sotto la statale si stesse calando con una corda. L’uomo ha sbattuto la testa sul cemento ed è morto all’istante.

