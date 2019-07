La Regione è disponibile ad acquistare l’immobile attualmente sede del polo universitario imperiese, del valore di circa quattro milioni di euro, ma in presenza di precise scelte da parte della comunità dei sindaci e della Provincia riguardo alla presenza e al ruolo dell’Università sul territorio. L’immobile può essere acquistato da Regione e poi gestito attraverso Spu (società compartecipata da Provoncia e Comuni). Anche l’Università ha ribadito oggi il suo interesse a presidiare l’ambito di ponente (citando la possibilità di potenziare il corso in scienze del turismo e di aprirsi al tema dell’agricoltura sostenibile) a fronte di uno sforzo per il rinnovo della governance (della società di gestione) e per la ristrutturazione e dell’attuale sede. Occorre dunque un progetto strategico funzionale allo sviluppo, condiviso da enti locali e associazioni di categoria, che rispecchi le esigenze formative, occupazionali e di sviluppo del territorio: un progetto che dia al polo universitario di imperia un’identità forte, specifica e innovativa. A queste condizioni, l’impegno finanziario di Regione è aggiuntivo rispetto alle risorse già concordate per la provincia di Imperia sul fondo strategico, quindi deve essere al centro di un’operazione virtuosa, condivisa dai Comuni. L’identità del polo va individuata di concerto con l’Università e i portatori di interesse del territorio, ma non può essere una replica delle specializzazioni che caratterizzano già i poli universitari delle altre province.

TRASPORTI: VERSO PROROGA A TUTTO 2020 DEL PIANO STRAORDINARIO SERVIZI SUPPLEMENTARI PER EMERGENZA MORANDI

Regione cercherà di far continuare a tutto il 2020, quindi fino a ricostruzione ultimata, il piano straordinario a seguito del crollo del ponte morandi previsto dal decreto Genova che vale per la Provincia di Imperia 100mila euro di servizi supplementari. Regione cercherà di dare seguito anche al supporto per la lotta all’evasione che nel 2019 è stato di 75mila euro e sta dando ottimi risultati. Per Riviera Trasporti Regione sta cercando di capire insieme a Provincia di Imperia se è possibile intervenire per evitare il fallimento che sarebbe un grave problema per l’intero territorio.