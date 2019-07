La Sanremese per preservare il manto erboso del Comunale in vista dell’amichevole con il GFC Ajaccio in programma stasera a Sanremo, ieri si è allenata allo stadio “Morel” di Ventimiglia.

Tutti presenti, ad eccezione di Fenati, e dell’acciaccato Pellicanò. Ha ripreso ad allenarsi col gruppo anche il giovane Calderone. Al termine della seduta il tecnico Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati per il test con l’Ajaccio.

Portieri: Caruso, Morelli, Brizio.

Difensori: Rizzo, Pici, Bregliano, Manes, Gagliardini, Scarella, Cortese, Buccino.

Centrocampisti: Bellanca, Taddei, Spinosa, Demontis, Martini.

Attaccanti: Colombi, Vitiello, Scalzi, Lo Bosco.

Indisponibili: Fenati, Pellicanò, Calderone, Borromeini.

Stamani alle 9.30 la Sanremese ha effettuato una seduta di allenamento allo stadio Comunale. Poi la squadra si ritroverà nel tardo pomeriggio in vista della sfida con la squadra corsa. La partita inizierà alle ore 21. Il prezzo del biglietto (posto unico, valido in tutti i settori) è di 5 euro.

La Sanremese Calcio ringrazia per la squisita ospitalità il Ventimiglia Calcio ed augura le migliori fortune al club granata in vista della prossima stagione sportiva ormai alle porte.