Il tennista armese Fabio Fognini ha raggiunto i quarti di finale del torneo Atp 500 di Amburgo, in Germania, battendo in due set il tedesco Molleker con il punteggio finale di 7-5, 6-4. Dopo aver piegato Lenz al primo tempo, ha prevalso anche su Molleker numero 150 del mondo. Fognini nei quarti di finale affronterà Carreno-Busta.

