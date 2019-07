Stasera in collina a Sanremo un vasto incendio boschivo si è sviluppato nella zona di via Monte Ortigara in località Gozo Superiore tra la frazione Coldirodi e quella del Monte Carparo. Sul luogo dell’incendio stanno operando da alcune ore, per spegnere le fiamme nel più breve tempo possibile, i vigili del fuoco della città dei fiori.

Correlati