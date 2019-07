Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Questa maniglia Radici, è la prima di una linea che la F.lli Razeto & Casareto realizzerà appositamente nei prossimi mesi, pronta per il 2020, anno in cui si festeggerà il centenario dell’azienda sorese.

Responsabilità sociale d’impresa o se preferite “give back”, cioè l’atto di restituire alla collettività, al territorio dove si fa impresa, parte di quanto si ottiene dalla stessa. Con tale spirito la F.lli Razeto & Casareto, industria che produce maniglie e serrature in ambito nautico e navale, ha aderito al progetto promosso da Fulvio Gazzola, Sindaco del Comune di Dolceacqua, “Monet, l’emozione del ritorno” – mostra aperta dal 29 aprile al 18 Agosto 2019 – che vede l’esposizione di due opere di Claude Monet nei luoghi in cui sono stati da Lui dipinti nel 1884: Dolceacqua e Bordighera.

A Dolceacqua sino al 18 Agosto sono in mostra quadri di Claude Monet da lui dipinti fra Dolceacqua, Bordighera e Roquebrune, Monaco.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Assieme a Vigo Mosaici , durante la cerimonia tenutasi il 20 Luglio al castello di Dolceacqua alla presenza del Sindaco Fulvio Gazzola, hanno donato alla mostra una maniglia “Radici”, rivestita in mosaico di seminato genovese, che riproduce un particolare del dipinto di Monet, Le Chateau de Dolceacqua