LOS AMIGOS IN CONCERTO A DOLCEACQUA Serata dedicata a Renato Gamalero GIOVEDI’ 25 Luglio ore 21.30 PIAZZA PADRE GIOVANNI MAURO MUSICA ETNICA E GITANA CANZONI DEI GIPSY KINGS Con interventi musicali dello storico DJ di Radio Montecarlo: AWANAGANA INGRESSO A OFFERTA LIBERA

La serata, che prenderà il via alle 21, sarà dedicata a Renato Gamalaro