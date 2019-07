Per problemi tecnici l’evento “NOTTE DI NOTE a S. Antonio” organizzato dal Comune di Costarainera e in programma per le serate di oggi, giovedi 25 luglio e domani, venerdì 26 luglio è stato rinviato a data da destinarsi (probabilmente a fine agosto).

Sabato 3 agosto sarà, invece, organizzato l’escursione guidata gratuita organizzata dai Comuni di Costarainera e di San Lorenzo a Mare alla scoperta dei borghi della Valle del San Lorenzo.

La partecipazione è gratuita e con numero limitato di partecipanti, il ritrovo è a San Lorenzo al Mare alle ore 18.00 e la prenotazione è obbligatoria.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.turismovallesanlorenzo.com e per prenotazioni:

mail:info@turismovallesanlorenzo.com

Fabiano Sartirana – Guida GAE abilitata 349 5390951

Barbara Campanini – Guida GAE abilitata 346 7944194

Correlati