Da Ravenna è arrivata l’ufficialità. La gara di Coppa Italia Tim del 4 agosto tra i romagnoli e la Sanremese si giocherà alle 17.30. Chi passerà il primo turno domenica 11 agosto affronterà il Chievo Verona, quindi in caso di ulteriore passaggio del turno il Cagliari.

