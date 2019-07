Si terrà nel Parco Naturale Regionale del Beigua la prossima edizione del concorso “Mieli dei Parchi della Liguria”, che valorizza le produzioni di miele delle aree protette liguri.

Al concorso possono partecipare tutti gli apicoltori, in regola con la vigente normativa di settore e debitamente registrati, con apiari nel territorio dei Comuni del Parco Nazionale delle Cinque Terre e dei Parchi Naturali Regionali o in aree funzionalmente connesse (aree contigue, ZSC-Zone Speciali di Conservazione (ex SIC) e ZPS – Zone di Protezione Speciale, gestite dai Parchi).

Le campionature di miele per il concorso dovranno essere consegnate entro domenica 1 settembre; i mieli saranno quindi sottoposti ad analisi chimico-fisiche gratuite presso il Laboratorio Regionale per le Analisi dei Terreni e delle Produzioni Vegetali di Sarzana (SP), per verificare il rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento del concorso.

I campioni ammessi saranno valutati dalla Giuria di assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele presieduta da Elena Molinelli, responsabile tecnico del Concorso, docente dell’Albo ed esperta in apicoltura.

Oltre che uno strumento di promozione e valorizzazione del prodotto, il concorso è dunque anche l’occasione per gli apicoltori di conoscere e vedere premiate le caratteristiche delle proprie produzioni.

La giornata conclusiva, con gli interventi degli esperti e le premiazioni dei mieli migliori, si terrà alla Casa del Parco del Beigua di Sassello, nella Foresta della Deiva, domenica 24 novembre.

Info e regolamento: http://www.parks.it/parco.beigua/dettaglio.php?id=55440